Mein Vater war technischer Kommissär, so war ich schon als Dreijähriger am Ring. Dann habe ich selbst Kartsport betrieben, veranstalte jetzt noch Rennen in Adnet. Als mich Alex Reiner fragte, ob ich die Geschäftsführung übernehmen wolle, habe ich den Motorsport zu meinem Beruf gemacht. Als IGMS-Präsident ist er mein Chef. Ich kümmere mich um das Tagesgeschäft, die Rennen, leite das Arbeitsteam.