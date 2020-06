In den USA ist ein neuer Konflikt zwischen der Trump-Regierung und der Justiz ausgebrochen: Justizminister Bill Barr verkündete am Freitagabend den Rücktritt des einflussreichen Bundesanwalts für Manhattan, Geoffrey Berman, der mehrere Ermittlungen in Trumps Umfeld leitete. Berman erklärte dagegen, er sei nicht zurückgetreten und habe auch nicht die Absicht, das zu tun.