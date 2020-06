Haben Sie eigentlich eine Erklärung, warum sich die Tiroler so brav an die Regeln gehalten haben?

Die Tirolerinnen und Tirolern halten z’samm, wenn es drauf ankommt, sie lassen sich nicht unterkriegen und helfen sich gegenseitig, weil das einfach unserer Mentalität entspricht. In dieser Corona-Krise hat man gemerkt, wie groß der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist. Obwohl unsere harten Maßnahmen Entbehrungen und Verzicht mit sich gebracht haben, haben die Tirolerinnen und Tiroler Verständnis für deren Notwendigkeit gezeigt. Es waren allen klar, dass dieses Virus nur erfolgreich bekämpft werden kann, indem sich jede und jeder Einzelne einschränkt. Dank der großen Disziplin, mit der sich die Menschen an die Maßnahmen gehalten haben, ist es uns gelungen, den gesundheitlichen Aspekt dieser Krise so gut in den Griff zu bekommen. Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Corona werden uns hingegen noch viel länger beschäftigen.