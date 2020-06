Bei Treffen angesteckt

Die Fälle gehen auf ein Treffen eines Rotary Clubs am Montagabend zurück. Dabei haben sich auch zwei Mitarbeiter des Landes Salzburg angesteckt. Die Sanitätsbehörde hat einen Screeningtest in Auftrag gegeben. Von allen Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden derzeit Abstriche genommen. Die Testergebnisse sollen noch am Samstag vorliegen, hieß es.