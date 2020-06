Der Halbleiterproduzent Infineon hat in seiner Produktionsstätte in Villach die Kurzarbeit verlängert. Rund 1000 der bisher 1500 reduziert Arbeitenden sollen bis 30. September in dieser Beschäftigungsweise verlängert werden. Für die restlichen Mitarbeiter läuft die Kurzarbeit mit Ende Juni aus.