Weiter schreibt sie: „Ich weiß nicht, was vor mir liegt. Aber fürs Erste wird es Netflix, lesen und schlafen sein.“

Schon als Elfjährige hatte sich die Tochter eines Schulleiters in einem BBC-Blog für Schulbesuche von Mädchen in Pakistan starkgemacht. Damals war das Swat-Tal Hochburg der Taliban, Malala beschrieb in dem Blog ihr Leben unter der Herrschaft der Islamisten. Im Oktober 2012 schoss ihr ein Taliban-Kämpfer in den Kopf, als sie in einem Schulbus im Swat-Tal unterwegs war.