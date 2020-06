Auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger ist der FC Bayern schon lange an Sergiño Dest (19) interessiert. Der Ajax-Spieler war auch bereits in der Allianz-Arena, bei einem Bayern-Spiel. Allerdings damals noch ohne irgendwelche Absichten, berichtet die deutsche „Sport Bild“ in ihrer neuesten Ausgabe. Dies soll sich nun geändert haben, der Spieler habe sich für den deutschen Rekordmeister entschieden, schreiben Bayern-nahe Portale. Obwohl auch Barcelona und PSG an ihm dran waren.