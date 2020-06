Der frühere FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus hat am Freitag in einem Fernsehinterview gesagt, dass die Idee für den umstrittenen FPÖ-nahen Verein „Institut für Sicherheitspolitik“ (ISP) vom damaligen SPÖ-Verteidigungsminister und jetzigen burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stamme. Dieser habe Gudenus angerufen und darüber informiert, dass SPÖ und ÖVP jeweils zwei bis drei Vereine hätten, die vom Verteidigungsministerium bis zu 200.000 Euro im Jahr bekommen würden. „Wie wärs, wenn ihr so einen macht‘s?“, soll Doskozil laut Gudenus zu ihm gesagt haben. Doskozils Büro wies die Aussagen am Samstag als falsch zurück, die ÖVP fordert die Ladung Doskozils vor den Ibiza-U-Ausschuss.