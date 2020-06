Ursprünglich hatte der Präsident bereits am Freitag in Tulsa - außerdem Ort eines der schlimmsten rassistisch motivierten Massaker in der jüngeren US-Geschichte - auftreten wollen. Das sorgte für Empörung, weil am 19. Juni, dem sogenannten Juneteenth, landesweit an die Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1865 erinnert wird. Der Präsident verschob die Veranstaltung schließlich um einen Tag.