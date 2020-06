Luxemburg will als erstes europäische Land mit flächendeckenden Tests der gesamten Bevölkerung eine zweite Corona-Welle verhindern. An derzeit 17 Teststationen seien pro Tag bis zu 20.000 Tests möglich. Zehn Prozent der gut 600.000 Einwohner plus 300.000 Grenzgänger seien bereits „durchgetestet“ worden. „Wenn es neue Infektionen gibt, dann wissen wir sehr genau, wo es passiert, und können Ketten unterbrechen“, erklärt der Direktor des Gesundheitsinstituts, Ulf Nehrbass.