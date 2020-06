„Lediglich einen Schuss abgegeben“

Allerdings beteuerte der 36 Jahre alte Deutsche, „lediglich einen Schuss mit der Armbrust, gegen einen Baum gerichtet, abgegeben zu haben“, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag. Da jedoch insgesamt acht Pfeile in der Verpackung fehlten, zweifelten die Beamten sehr an der Aufrichtigkeit des Verdächtigen. Der jedoch blieb bei seiner Version, und gab an, nicht zu wissen, wo er die restlichen Pfeile verschossen hatte, so der Sprecher weiter.