„Warum, weiß ich nicht“

Erst vor Kurzem sprachen die beiden Turteltauben darüber, warum ihr großer Tag im Fernsehen übertragen wird. Dabei war sich Playboy-Nackedei und „Let‘s Dance“-Teinehmerin Müller gar nicht so sicher: „Warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, viele haben vielleicht wirklich gedacht: PR. Oder ich mache das nur, um vielleicht auch bekannt zu werden, oder Micha, weil er wieder in die Schlagzeilen möchte, was weiß ich.“ Der eigentliche Grund sei jedoch, dass die beiden Promis „die Medien mal ein bisschen hinter die Fassade schauen lassen“ wollen.