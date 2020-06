Ganz Italien und auch weite Teile der ganzen Welt sind in Gedanken in Siena, in dem Spital, wo Paralympics-Champion und Iron Man Alex Zanardi (50) behandelt wird. Vor Ort sind natürlich seine Ehefrau Daniela, sein Sohn Niccolo und einige Freunde, die den Mann, der immer wieder vom Boden aufstehen konnte, sein ganzes Leben lang begleiteten. Zanardi ist zum Symbol von Optimismus, Mut und Wille geworden, nicht nur in Italien.