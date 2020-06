In Tirol sind erneut drei tote Schafe aufgefunden worden. Am Freitag wurden die Tiere im Gemeindegebiet von Walchsee im Bezirk Kufstein vom Amtstierarzt begutachtet und DNA-Proben entnommen. Ein Wolf werde als Verursacher vermutet, teilte das Land am Samstag mit. Die Proben werden nun nach Wien zur Untersuchung geschickt.