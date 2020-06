„Innerhalb der vergangenen 24 Stunden verzeichnete Tirol eine positive Coronavirus-Testung: Es handelt sich dabei um einen 25-jährigen ausländischen Staatsbürger, der in Telfs bei einer Gastfamilie lebt und sich in den letzten Wochen in Pakistan aufgehalten hat“, erklärte das Land in einer Aussendung in der Nacht auf Samstag. Nach seiner Rückkehr nach Österreich am 8. Juni klagte der Mann über Unwohlsein, am 14. Juni entwickelte er noch zusätzlich einen Verlust des Geschmacksinns, weshalb der 25-Jährige die Gesundheitshotline 1450 kontaktierte. Ein entsprechender Abstrich wurde veranlasst. Das Ergebnis lag am 16. Juni vor und war negativ.