Vor knapp 20 Jahren hatte Zanardi nach einem verheerenden Unfall auf dem Lausitzring in Deutschland schon einmal um sein Leben gerungen. Bei dem Horrorcrash in der Champcar-Serie am 15. September 2001 verlor er beide Beine. Dass er den Unfall überlebte, bei dem er sich mit seinem Wagen gedreht hatte und ein Konkurrent mit dessen Wagen in ihn gekracht war, grenzte an ein Wunder.