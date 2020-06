In Nord-, Mittel- und Südamerika breitet sich das neuartige Coronavirus weiterhin rasant aus. Besonders in Brasilien schnellen die Infektionszahlen immer mehr in die Höhe. Der flächen- und bevölkerungsmäßig größte Staat Südamerikas verzeichnet bereits mehr als eine Million Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus. Am Freitag meldete das Gesundheitsministerium alleine 54.771 Neuansteckungen innerhalb eines Tages.