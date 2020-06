Aus bislang ungekärter Ursache griff die Arbeiterin einer Metallverarbeitungsfirma in Lebring (Bezirk Leibnitz) am Freitagvormittag in die eingeschlatete Standbohrmaschine. Die 54-jähirge Grazerin hat sich dabei schwere Verletzungen an ihrer rechten Hand zugezogen - ihr droht der Verlust ihres Daumens. Auch die anderen Finger der Hand wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Frau wurde laut Polizeimeldung nach medizinischer Erstversorgung ins LKH-Univ. Klinikum Graz gebracht.