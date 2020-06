Kommissionsvorschlag sorgt für Diskussionen

Für einen Kompromiss müsse aber noch intensiv an vielen Details gearbeitet werden, so Kurz. „Wenn aber Staaten wie Italien über Urlaubsgutscheine nachdenken oder diskutiert wird, das Geld zur Sicherung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu verwenden, führt das nicht zur Stärkung.“ Mehrere Staaten hatten laut ihm noch Diskussionsbedarf in Bezug auf den Vorschlag der EU-Kommission.