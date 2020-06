Auch aus Reservistenverband ausgeschlossen

Die knappe Mehrheit im Bundesvorstand solle sich nun „überlegen, ob sie den Weg der juristischen Auseinandersetzung weiterführen will, da diese offensichtlich zu Kollateralschäden in Partei und Bundestagsfraktion führt“, ergänzte Gauland. Unterdessen wurde bekannt, dass der Reservistenverband der Bundeswehr Kalbitz ebenfalls ausschloss. „Unsere Mitglieder sind Demokraten - Einzelfälle dürfen den Verband nicht in ein schlechtes Licht rücken“, sagte Verbandspräsident Patrick Sensburg der „Westfalenpost“.