Die öffentliche, vernichtende Kritik der Oppositionsparteien an dem Fahrverbot für „laute“ Motorräder im Außerfern weisen die Grünen scharf zurück. „Offenbar hängen die Neos und die FPÖ mehr am Auspuff der deutschen Lärmausflügler, als sich mit der leidgeplagten Bevölkerung zu solidarisieren, die am Wochenende die Fenster nicht mehr kippen kann“, entgegnet LA Michael Mingler, Verkehrssprecher der Grünen. Man bekomme vor Ort viel Zuspruch, weil die Menschen froh seien, dass endlich gehandelt wird. Die Argumentation, dass Gäste nun Tirol meiden würden und die Wirte mit Umsatzeinbußen zu kämpfen hätten, hält Mingler für grundfalsch. Die Frage sei, ob man Tagesausflügler wolle, die während der Durchfahrt durch Tirol kräftig Krach machen und dann wieder abziehen.