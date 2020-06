New Yorker Immobilen in Bedrängnis

Auch im Gebälk der New Yorker Immobilienszene, in die sich der Tiroler Investor ebenfalls hineinwagte, rumort es. Der ORF berichtet bei Armin Wolf erst kürzlich von Problemen rund um die Eigentümerschaft des Chrysler Buildings in New York. Die Architektur-Ikone hat seit jeher eine bewegte Vergangenheit.