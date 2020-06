Quirlig und mit voller Energie. So zieht es Bernadette seit drei Jahren in die Berge. Und in dieser Zeit hat die 36-jährige Friseurmeisterin ihr Tourenbuch mit namhaften Gipfeln zwischen den Hohen Tauern, Dolomiten und Steiner Alpen prall gefüllt. Touren mit mehr als 1500 Höhenmetern stehen für die kleine Powerfrau, Bernadette ist 1,61 Meter groß, auf der Tagesordnung.