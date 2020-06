Eine schwarze Audi-A8-Limousine parkte am Freitagvormittag in der Abschleppzone in der Pfeiffergasse. Hinter der Windschutzscheibe lag ein durchgetakteter Tagesablauf zum „Bundesländertag in Salzburg“ - der und das Wiener Kennzeichen verrieten: Es handelte sich um den Dienstwagen der Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP).