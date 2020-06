Den Kfz-Verkehr im Stadtzentrum reduzieren und damit die Aufenthaltsqualität für Fußgänger erhöhen. Mit diesem Ziel ging St. Johann das neue Verkehrskonzept an. Weiters wurde formuliert: Der Optimierungsbedarf bei Citybus, Verkehrsführung, Radverkehr und Sicherheit ist gegeben. So versucht die Stadt im Zusammenspiel der einzelnen Bereich ihr Ziel zu erreichen.

Erarbeitet wurde das Konzept in einem Fachbeirat, der aus Politik, Wirtschaft, Tourismus, Polizei, Bildung, Raumplanung und der Gemeinde rund um Verkehrsstadtrat Peter Schriebl besteht. Unterstützung kommt von professionellen Verkehrsplanern aus Graz. Die sogenannte Multimodalität soll zum Ziel führen. Dabei wird der Citybus erweitert und erhält einen besseren Takt sowie neue Haltestellen. Es wird auch eine neue Fahrradstraße entstehen und der Durchgangsverkehr über Einbahnstraßen neu geregelt. Im Stadtzentrum entsteht eine Begegnungszone. Die Maßnahmen treten am 29. Juni in Kraft. „Nach der dreimonatigen Testphase werden die Ergebnisse evaluiert und der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt“, sagt Schriebl.