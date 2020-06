Kritik an Sparmaßnahmen

Der Konzern gehört so wie zahlreiche seiner Warenhaus-Immobilien der Signa Holding des österreichischen Immobilien-Investors Benko, der seit Juni 2019 Alleineigentümer ist. Mit der Fusion von Karstadt und Kaufhof wollte man „die Umsetzung der Vision vom Marktplatz der Zukunft“ erreichen. Arbeitnehmer kritisierten zuvor aber mehrmals die gesetzten Sparmaßnahmen und mutmaßten, dass Signa vorwiegend an den Immobilien der Kette interessiert sei. Ein Paket mit 17 Immobilien hat Signa Insidern zufolge bereits an einen Finanzinvestor verkauft.