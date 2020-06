Es war in der Nacht auf den 17. Februar, als die Einbrecher in das Mountainbikegeschäft in St. Johann eindrangen. Schnell war klar: Es müssen Profis am Werk gewesen sein. 56 Räder im Wert von über 226.000 Euro waren weg – darunter mehrere E-Bikes. Mit der sperrigen Beute ging es schnurstracks in Richtung Osteuropa.