Der Brand war, wie berichtet, am Donnerstag in einem Mehrparteienhaus in der Badstraße ausgebrochen. Und zwar an zwei Stellen gleichzeitig - bei einem Mann und einer Frau in einer Wohnung im Obergeschoß sowie in der Garage. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, heißt es. Heldenhaft reagiert hatte die Feuerwehr. Vier Bewohner konnten vor Flammen und Qualm gerettet werden.