Es war ein Unglück mit weitreichenden Folgen. Mateusz W. hatte am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf einer Baustelle in Klam mit einer Flex Stücke aus einer Ziegelmauer geschnitten. Dabei verkantete sich sein Winkelschleifer, rutschte ab und durchtrennte ihm den linken Unterarm knapp über dem Handgelenk bis zum Knochen. Gefäße, Nerven, Sehnen und Muskulatur waren betroffen. Sein Polier (36) setzte die Rettungskette in Gang. W. wurde ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen, wo um 18 Uhr der OP-Marathon startete.