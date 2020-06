„Wenn man alle Ausnahmen auflistet, wird es wohl ein Gewista-Plakat an jeder Einfahrt brauchen“, teilt Ernst Nevrivy (SPÖ), Bezirksvorsteher des 22. Bezirks, in Richtung des Koalitionspartners aus. Und: „Jede Schlagzeile der Frau Stadträtin ist eine Kriegserklärung an irgendeine Gruppe in dieser Stadt.“