Wer grob fahrlässig handelt und dadurch nicht arbeiten gehen kann, dem muss der Arbeitgeber für diesen Zeitraum kein Entgelt zahlen. So weit, so klar im Arbeitsrecht. Doch das war es dann auch schon mit der Klarheit - denn wann eine solche „grobe Fahrlässigkeit“ vorliegt, ist fraglich. Die Wirtschaftskammer hatte zuletzt festgehalten, dass ein Urlaub in einem Land mit erhöhter Sicherheitsstufe ausreiche. Die Arbeiterkammer widerspricht: Ob auf Mallorca oder am heimischen See - es kommt immer darauf an, wie sich der Arbeitnehmer vor Ort verhält. Also: Wer sich im In- oder Ausland an Abstands- und Hygieneregeln hält, habe nichts zu befürchten.