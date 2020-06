Überall sind die massiven Schäden in den Wäldern noch sichtbar, ganze Hänge liegen brach. „Das haben die heftigen Unwetter in den vergangenen Jahren verursacht“, weiß Sabrina, die vor zwei Jahren ihre Leidenschaft für den Bergsport entdeckt hat. Dementsprechend hoch ist Sabrinas Tempo und kurz darauf ist schon die Jagdhütte „Petzenstall“ erreicht. Nach eindreiviertel Stunden und großen Latschenfeldern sind wir am Gipfel angekommen. Die Aussicht ist gewaltig. Der Blick zieht über halb Kärnten und reicht bis nach Slowenien. Eine wunderschöne Tour am markanten Petzenmassiv.