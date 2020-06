Nachdem bereits vergangene Woche die Skisprung-Damen in der Erzberg-Arena trainiert hatten, trafen sich diese Woche die ÖSV-Kombinierer zum Trainingskurs in Eisenerz. Neben der ersten Trainingsgruppe, die von Cheftrainer Christoph Eugen betreut wird, war ebenso die zweite Trainingsgruppe von Trainer-Duo Thomas Baumann und Willi Denifl in Eisenerz vor Ort.