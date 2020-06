Bonus im neuen Schuljahr

Die Teilnahme am Unterricht erfolgt freiwillig, sie soll aber als Bonus in die Mitarbeit des kommenden Schuljahres einfließen. Auffällig sind die enormen Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Während sich in Tirol 69 Prozent aller Schüler mit großen Defiziten in Deutsch zur Sommerschule angemeldet haben, sind es im Burgenland nur 18 Prozent. Auch in Wien, wo es allerdings zusätzliche eigene Sommer-Lerncamps gibt, ist mit 25 Prozent Beteiligung noch sehr viel Luft nach oben.