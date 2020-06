Electronic Arts (EA) hat mit „Lost in Random“ ein märchenhaftes neues Action-Adventure für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One angekündigt. Umgesetzt wird es vom Entwickler Zoink, der zuvor schon mit „Fe“ ein Projekt für EA umsetzte. Wann „Lost in Random“ erscheint, ließ man zunächst noch offen, nur das grobe Zeitfenster 2021 gab man bekannt.