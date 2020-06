Gäste überzeugen zu allen Jahreszeiten

Künftig will man in allen Jahreszeiten punkten: Im Sommer soll der Garten mit altem Baumbestand in den Fokus rücken. Dazu dienen die großzügige, bewirtschaftete Außenterrasse und ein Schwimmteich. Im Winter punktet das Haus mit Gehentfernung zum Skigebiet am Hahnenkamm.