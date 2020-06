Gegen 07.45 Uhr stellte die Frau ihren Pkw am Parkplatz vor dem Friedhof am Hoschweg 16 ab und begleitete ihr Kind in die nahegelegene Volkschule. Als sie zehn Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass die linke hintere Seitenscheibe eingeschlagen war. Ihre Handtasche sowie ihre Laptoptasche samt Laptop, die am Rücksitz abgelegt waren, waren weg.