Eine Schule für die oberen Zehntausend

So ansprechend ihr Markenauftritt auch sein mag, jeder hat wohl nicht das Privileg, die Privatschule in St. Gilgen zu besuchen. Die Kosten für ein Internatsjahr belaufen sich auf knapp bis zu 60.000 Euro. Da kommen also jedes Jahr Schulgebühren im Wert eines oberen Mittleklasse-SUVs auf die Eltern zu. Dafür dürfen die Kinder am Wolfgangsee aber auch mit dem schuleigenen Motorboot herumschippern. Wem kein Reichtum in die Wiege gelegt wurde, der kann ein Stipendium beantragen. Solche werden an außergewöhnliche Talente vergeben.