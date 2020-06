66 Geldwäsche-Verurteilungen im Jahr 2019

Die Geldwäsche steht laut Bundeskriminalamt immer in Verbindung zu einem anderen Delikt, meist handelt es sich um Betrug, in anderen Fällen um Korruption, Steuerhinterziehung oder Terrorismusfinanzierung. 2019 wurden rund 6,7 Millionen Euro im Zusammenhang mit Geldwäsche sichergestellt. Es gab 63 Verurteilungen, nach 66 im Jahr davor. Die Geldwäschemeldestelle geht aber von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. In einem Großteil der Fälle erfolgt die Verfolgung grenzüberschreitend in Zusammenarbeit mit anderen Ländern.