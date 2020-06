Nicht ausgeschlossen werden kann allerdings, dass es in den vergangenen Tagen zu Überschneidungen innerhalb des Betreuerstabs der einzelnen Vereine gekommen ist. So haben etwa Ernährungsberater und andere Betreuer oft Aufgaben in der Akademie und beim FC Red Bull Salzburg. Aus Kreisen des Fußball-Meister hieß es gegenüber der „Krone“, dass aus dem großen Bullen-Stab ab sofort niemand mehr in der Akademie zu tun habe.