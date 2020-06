Riesenplakate, die die Sicht an Kreuzungen versperren oder markige Banner, die an unmöglichen Stellen angebracht werden, haben schon für so manch böse Blicke gesorgt. In einigen Gemeinden gibt es daher Übereinkünfte unter den Parteien, auf derartige Werbung zu verzichten. Auch Kittsee hat sich im August 2017 - kurz vor den damaligen Gemeinderatswahlen - gegen das Aufstellen von Wahlplakaten auf öffentlichem Grund im Ortsgebiet ausgesprochen. Zwei Jahre lang herrschte Ruhe. Ende 2019 - einen Monat vor der Landtagswahl - wurden jedoch seitens des Bündnisses Liste Burgenland (LBL) Werbung angebracht. Auf die Aufforderung der Gemeinde, diese wieder zu entfernen, reagierte man mit wenig Verständnis. Im Gegenteil: Noch am selben Tag langte bei der Bezirkshauptmannschaft eine Beschwerde des Bündnisses ein. Begründung: Das Verbot sei verfassungs- und rechtswidrig.