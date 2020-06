In einem Linzer Krankenhaus wurde nun eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen. Der in Linz wohnende Mann arbeitete die vergangenen 14 Tage bereits krank im Bau-Unternehmen Bauexpert in Attnang-Puchheim. Zu diesem Zweck nahm er montags bis freitags den ÖBB-REX 1686 um 5:54 Uhr in Linz Richtung Attnang. Am Abend bestieg er immer den Westbahn-Zug um 18.00 Uhr von Attnang retour nach Linz.