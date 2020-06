Begonnen wurde mit dem Bau des Hauses am 20. November 2015. Überprüft hat der Rechnungshof in seinem Bericht auch die zwei Jahre davor. Der gesamte Prüfungszeitraum erstreckt sich bis zum Jahr 2018. Prognostiziert waren für den Bau ursprünglich 55,65 Millionen Euro. Diese stiegen letztendlich auf 61,67 an.