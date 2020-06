Mit einem Akkuschrauber bedrohte ein Ungar (36) in einem Railjet von Wien Richtung Linz mehrere Fahrgäste, zielte damit wie mit einer Schusswaffe auf die Passagiere, die in Panik gerieten. Bis es Polizistin Nadine Engertsberger (31), die am Weg zum Dienst in Linz war, zu bunt wurde. Sie zog ihn aus dem Verkehr.