Das Feilschen um den bis zu 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds und das auf 1,1 Billionen Euro aufgestockte EU-Budget bis 2027 geht in die Verlängerung. Beim Videogipfel der Staats- und Regierungschefs am Freitag hat es keine Einigung gegeben - und auch „keine wesentlichen Annäherungen“, wie es am Nachmittag aus Ratskreisen hieß. Es seien lediglich „bisher altbekannte Positionen wiederholt worden“. Nun will Ratspräsident Charles Michel Mitte Juli einen „echten“ Gipfel in Brüssel einberufen, um Wege aus der Sackgasse zu finden.