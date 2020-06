Zivilcourage statt wegsehen

Sie gingen kerngesund aus dem Haus, aber kamen nicht mehr zurück. Intensive Suchen nach den verschwundenen Katzen blieben erfolglos. Es müssen mindestens fünf putzmuntere Fellnasen gewesen sein, die im Zeitraum einiger Jahre verschwanden. Die Besitzerin hegte einen Verdacht gegen einen Katzenfeind in der Umgebung, konnte aber nie etwas beweisen. Wäre einmal ein Tier tot gefunden worden, hätte sie es auf Giftspuren im Körper untersuchen lassen. So waren ihr freilich die Hände gebunden, eine Anzeige hätte vermutlich wenig genützt. Als der Katzenhasser später in einen anderen Ort zog, herrschte fortan Ruhe. Keine Mieze verschwand mehr spurlos - über Jahre. Dafür erzählte der Mann einem Bekannten, dass er oft schon Katzen Rattengift verabreicht habe. Der Fall, der sich in Tirol ereignete, unterstreicht die Vermutung von Psychiater Haller, dass die Dunkelziffer bei Tierquälerei bei über 90 Prozent liegt. Hier soll keinesfalls Vernaderern das Wort geredet werden, aber um diesen Prozentsatz zu senken, braucht es Menschen, die bei Verdacht nicht wegschauen. Zum Wohl der Tiere. P. Freiberger, Kronen Zeitung