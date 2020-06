Hinzugekommen seien kurzfristig notwendig gewordene Ausgaben. „Wir haben knapp 250.000 Euro in Desinfektionsmittel und Masken für Schulen investiert“, erklärt Stadler. Auch eine Subventionierungswelle zur Rettung der Sportvereine soll folgen. Möglich sei all das aber nur, weil man in St. Pölten, so zeigt es auch die aktuelle Bilanz, gut dasteht. In seiner Funktion als Vorsitzender des Städtebundes warnt Stadler aber: „Vor allem in den kleineren Gemeinden muss die Hilfe vom Bund rasch ankommen!“