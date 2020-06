Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, am 8. März 2019 bei nächtlichen Arbeiten im Wiener Donauzentrum mit einem Trennschneider die entsprechenden Auflagen nicht eingehalten zu haben. Durch den Funkenflug bildete sich unbemerkt ein Glimmbrand in einer Dehnungsfuge, dieser breitete sich daraufhin über Stunden hinweg ohne große Rauchentwicklung immer weiter aus. In der Früh führte er zum spektakulären Brand des Daches im Bauteil 4 am Eck Wagramer Straße - Siebeckstraße.