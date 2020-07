Als Grundzutaten für selbst gemachtes Eis zählen Flüssigkeiten wie Wasser oder Milch. Hier kann man natürlich auch auf vegane Milch (z.B. Mandel- oder Sojamilch) zurückgreifen. Als nächstes sollte man sich überlegen, ob man eher etwas Fruchtiges oder etwas Cremiges bevorzugt. So kann man entweder gefrorene Früchte (z.B. Bananen, Pfirsiche) oder Schokosplitter, Vanilleextrakt, sogar Keksstückchen hinzufügen. Besonders angesagt, allerdings nicht für Kinder geeignet, sind sogenannte „Cocktails am Stiel“. Da werden Wasser, Prosecco und Früchte ganz einfach gemischt und eingefroren. Die perfekte Abkühlung an heißen Sommertagen!