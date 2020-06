Zweimal innerhalb von nicht einmal sechs Stunden hat ein 21 Jahre alter Verdächtiger in Wien in demselben Geschäft dieselben Artikel zu stehlen versucht - sein Vorhaben sollte dabei jedes Mal kläglich an aufmerksamen Mitarbeitern scheitern. Der Verdächtige verhielt sich äußerst aggressiv, verletzte zunächst einen Ladendetektiv sowie beim zweiten Mal einen Polizisten im Zuge einer Rangelei. Diese wurde auch noch von Passanten gefilmt, auch gab es Versuche den Polizeieinsatz zu behindern.